В 2019 году на МЦК могут запустить тестовый беспилотный состав

Москва, , 07:52 — REGNUM В российской столице уже в конце 2019 года могут провести тестовый запуск беспилотного состава на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщил «Агентству Москва» директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«Мы будем (в конце следующего года) готовы технологически, чтобы тестировать беспилотное движение на МЦК», — сказал Чаркин. — … И основное — это безопасность».

По его словам, над созданием нормативной базы для реализации данного проекта уже работают РЖД совместно с министерством транспорта РФ и другими ведомствами.

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