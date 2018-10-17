Среда, 17 Октября 2018 года
09:09:44 МСК

В 2019 году на МЦК могут запустить тестовый беспилотный состав

Общество

«Основное — это безопасность»

В 2019 году на МЦК могут запустить тестовый беспилотный состав
Иллюстрация: Mos.ru
Электропоезд «Ласточка»

Москва, 17 октября 2018, 07:52 — REGNUM  В российской столице уже в конце 2019 года могут провести тестовый запуск беспилотного состава на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщил «Агентству Москва» директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«Мы будем (в конце следующего года) готовы технологически, чтобы тестировать беспилотное движение на МЦК», — сказал Чаркин. — … И основное — это безопасность».

По его словам, над созданием нормативной базы для реализации данного проекта уже работают РЖД совместно с министерством транспорта РФ и другими ведомствами.

Читайте также: В московском метро — новая система онлайн-информирования пассажиров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить