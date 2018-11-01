Москва, 1 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным продление ареста четырём бывшим высокопоставленным чиновникам Дагестана. Суд отказался изменить им меру пресечения на более мягкую, пишет News.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, министр образования Шахабас Шахов, министр экономики региона Раюдин Юсуфов и врио вице-премьера республики Шамиль Исаев были задержаны в феврале 2018 года. Их подозревают в превышении полномочий и мошенничестве в особо крупных размерах. Фигуранты дела были переправлены в Москву, где ведется следствие главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.

По версии следствия, экс-чиновниками Дагестана при реализации социальных программ из республиканской казаны было похищено более 100 млн рублей. Срок следствия по уголовному делу продлен до 31 марта 2019 года.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре Басманный суд города Москвы продлил срок ареста бывших членов правительства Дагестана до 31 декабря текущего года. Отметим, что никто из арестованных свою вину не признаёт.