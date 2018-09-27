Арестованные члены правительства Дагестана оказывают влияние на следствие

Махачкала, , 16:05 — REGNUM Находясь под арестом, бывшие члены правительства Дагестана Абдусамад Гамидов Шамиль Исаев, Раюдин Юсуфов и Шахабас Шахов умудряются оказывать давление на свидетелей. Об этом в ходе судебного заседания 26 сентября, на котором решался вопрос о продлении срока пребывания под стражей, заявил следователь.

Обвиняемые используют административный ресурс и «изыскивают возможность оказать давление на участников уголовного судопроизводства», приводит его слова ТАСС. При этом они «принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности и могут выехать за пределы РФ».

Суд, учитывая мнение следствия и прокуратуры, постановил продлить арест для высокопоставленных дагестанских чиновников, обвиняемых в превышении должностных полномочий и мошенничестве на сумму более 100 млн рублей, до 31 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, члены правительства Дагестана во главе с премьер-министром Абдусамадом Гамидовым были арестованы в Махачкале и переправлены в Москву 5 февраля 2018 года. С начала текущего года в республике были уволены по коррупционным мотивам свыше 200 чиновников.

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