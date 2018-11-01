Вашингтон, 1 ноября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Меморандум, позволяющий США отказаться от поставок нефти из Ирана, подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ опубликован на сайте администрации главы США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Меморандум подписан в преддверии второй волны антииранских санкций и адресован госдепартаменту, министерствам финансов и энергетики. Отмечается, что перед его составлением был проведен тщательный анализ мирового рынка нефти.

Президент США, говорится в документе, сделал вывод о достаточности нефти и нефтепродуктов, производимых в мире не только Ираном. Это позволит значительно сократить закупки нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае США вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о возобновлении санкций против этой страны. Первая часть ограничений начала действовать в августе, в начале ноября ожидается вторая волна более серьезных санкций.

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