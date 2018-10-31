Болтон: США «не хотят навредить союзникам» введением санкций против Ирана

Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США «не хотят навредить друзьям и союзникам» введением новых санкций против Ирана, 31 октября передает агентство Reuters.

«Мы хотим добиться максимального давления, но мы не хотим навредить друзьям и союзникам», — заявил Болтон в своем выступлении в Гамильтоновском обществе в Вашингтоне.

Болтон отметил, что некоторые союзники США, особенно географически близкие к Ирану, вероятно, не смогут довести импорт иранской нефти «до нулевого уровня».

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