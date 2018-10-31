Москва, 31 октября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Нефть Brent 30 октября обновила октябрьский минимум на уровне $75,11 за баррель, однако дальнейшего падения не последовало, началась консолидация. В случае же пробоя поддержки $75,10 за баррель, падение усилится к $73 за баррель. Напротив, пробой уровня $78 за баррель обеспечит рост котировкам к $81 за баррель в рамках двойного дна, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

31 октября участники рынка ждут данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы вечером. Согласно ожиданиям аналитиков, отчет министерства энергетики укажет на рост запасов нефти за прошедшую неделю на 3,1 млн баррелей.

«Что касается среднесрочных перспектив, вероятно, нефтяной рынок продолжит демонстрировать слабую динамику вследствие возросших рисков сокращения мирового спроса на топливо в случае эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Однако же достижение бессрочной сделки в рамках ОПЕК+ 7 декабря будет, напротив, способствовать высоким ценам на нефть, но не их росту», — считает эксперт.

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