В ноябре нефти грозит спад до $70

Москва, , 14:33 — REGNUM В октябре торги нефтью стартовали с уровня $83 за баррель марки Brent, и в первые дни месяца протестировали уровень $86,60, обновив максимум с конца октября 2014 года. Затем произошел разворот, большую часть месяца цены снижались, достигли уровня $75,20 и в последний день месяца торговались вблизи $76,50, заявил корреспонденту старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«Рост цен в первые дни октября был излетом восходящего тренда, который стартовал еще в середине августа с уровня $71 на новостях о том, что США планируют ввести эмбарго на поставки сырья из Ирана. Эта новость уже заложена в ценах, и когда в ноябре фактически вступят в силу эти американские санкции, на цену это сильного влияния не окажет, рынок их уже учел», — пояснил эксперт.

Последнее время набирают силу факторы, оказывающие понижательное давление на нефтяные цены. Среди них — ожидания замедления темпов роста мировой экономики, в том числе из-за торговых войн, а также рост предложения сырья. По последним данным, суммарная добыча нефти тремя крупнейшими ее производителями, в России, США и Саудовской Аравии превысила 33 млн баррелей в сутки.

«Последние недели устойчивый рост показывают запасы нефти в США. С учетом этих факторов, в ноябре стоит ожидать, что нефть будет торговаться в диапазоне $70−75 за баррель марки Brent, причем к концу ноября она может оказаться ближе к нижней границе этого диапазона», — считает Иосуб.

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