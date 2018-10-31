Москва, 31 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 31 октября, утром бочка нефти эталонной марки Brent торгуется на отметке $76,80, в то время как нефть сорта WTI оценивается в $66,70 за баррель. Рынок черного золота перетерпел несколько потрясений на минувшей неделе, заставив инвесторов понервничать. Начиная с отчета американского минэнерго о выросших запасах нефтепродуктов, обвалом фондового рынка США и заканчивая разговорами о возможных новых санкциях в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Последние данные института нефти API, которые также продемонстрировали существенный рост запасов (на 5,69 млн баррелей), не добавили оптимизма рынку нефти. Постепенно рассасываются и опасения рынка в отношении вводимых с 4 ноября санкций США в отношении Ирана, предполагающих полный запрет на экспорт нефти из этой арабской страны, в связи с тем, что США готовы разрешить отдельным странам частичные, ограниченные во времени закупки нефти у Ирана. Однако пока неизвестно о конкретных договоренностях по таким поставкам», — пояснил эксперт.

31 октября в фокусе участников рынка — новый недельный отчет о запасах сырой нефти, бензина и дистиллятов. По прогнозам аналитиков сегодняшние данные Минэнерго США могут показать менее значительный, но все же рост американских резервов на 4,11 млн баррелей, в то время как повышение прошлой недели составило 6,35 млн.

«Несмотря на значительный негативный фон, с технической точки зрения можно предположить, что рынок нефти нащупал свое локальное «дно» в ценовом диапазоне $75,11 — 75,50 для нефти Brent. В основе прогноза на сегодняшний день — восходящая коррекция. Первой целью коррекции выступит уровень $77 за баррель нефти Brent. Далее выход официальных данных о запасах нефти от американского министерства энергетики, намеченный на 17:30 мск, может задать тренд на ближайшие дни», — полагает Кузьмин.

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