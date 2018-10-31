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Октябрь оказался очень волатильным для нефти

Экономика

После обновления четырехлетних максимумов цены показали самое масштабное с 2016 года месячное падение

Октябрь оказался очень волатильным для нефти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 31 октября 2018, 09:55 — REGNUM  На торгах 30 октября котировки нефти снова просели, потеряв свыше 1% по итогам дня. Brent дошла до отметки $75,25, хотя к концу торговых суток сократила потери на 100 пунктов и обосновалась выше уровня $76. На сегодняшней азиатской сессии баррель консолидируется немногим выше уровней открытия — коррекция пока ограничивается областью $76,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Сегодня последний торговый день октября, который оказался очень волатильным для рынка черного золота. После обновления четырехлетних максимумов цены показали самое масштабное с 2016 года месячное падение и торгуются неподалеку от минимумов начала сентября.

«Немалый вклад в эти «американские горки» внесла общая нестабильность на мировых финансовых площадках, которые болезненно реагируют на проявление многочисленных факторов риска, главным из которых остается торговая война между США и Китаем. Удешевление Brent 30 октября было отчасти связано с комментариями главы МЭА, по словам которого высокие цены на нефть могут подавить спрос в условиях замедления темпов роста мировой экономики», — пояснил эксперт.

Между тем отчет API показал, что запасы сырой нефти в США выросли шестую неделю подряд, на этот раз почти на 6 млн баррелей. Негатив от основного показателя смягчили данные по запасам бензина и дистиллятов, которые сократились на 3,5 млн и 3,1 млн баррелей соответственно.

«Сегодня, 31 октября, во второй половине дня минэнерго США традиционно обнародует свою официальную оценку запасов, и если показатель окажется более скромным (консенсус-прогноз предполагает рост запасов сырой нефти в районе 3 млн баррелей), Brent не покажет существенного роста, но хотя бы воздержится от дальнейшей просадки. В целом же медвежьи риски для Brent по-прежнему превалируют, особенно на фоне сильного доллара», — отметил Мащенко.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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