Москва, 31 октября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Оставлен в силе приговор осужденному за взятки бывшему заместителю Главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ Вячеславу Варчуку. Об этом сообщили 31 октября в Главной военной прокуратуре.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

В ведомстве отметили, что приговор Московского окружного военного суда, назначившего генерал-лейтенанту запаса приговор в виде шести лет лишения свободы, остается в силе.

Напомним, 6 марта 2017 года Вячеслав Варчук дал признательные показания о том, что получил деньги за содействие в повышении финансирования для одного из подразделений ВВ МВД РФ.

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Затем, 19 июля 2018 года Московский гарнизонный военный суд признал Варчука виновным в получении взятки и приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.