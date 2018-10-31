Москва, 31 октября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Россия представлена четырнадцатью вузами в мировом рейтинге университетов, опубликованном американской медиакомпанией U.S. News Best Global Universities 2019. Он охватывает 1250 университетов из 74 стран.

I.s.kopytov Здание МГУ

Лучшая позиция — 275 место — принадлежит Московскому государственному университету им. Ломоносова, однако по сравнению с прошлым годом он опустился на восемь строчек. В топ-500 также вошли НИЯУ МИФИ (419 место), Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).

В мировой рейтинг вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Уральский федеральный университет.

Эти вузы заметно улучшили свои позиции по отношению к прошлому году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть российских университетов вошли в международный рейтинг вузов по направлениям «Образование», «Бизнес и экономика», «Социальные науки» и «Право», составленный изданием Times Higher Education.

Также в октябре был опубликован рейтинг лучших университетов стран БРИКС, в первой сотне которого оказались 24 отечественных вуза. Лучшие показатели в рейтинге — у МГУ имени Ломоносова.

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