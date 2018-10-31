Владивосток, 31 октября, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Руководство Приморского края в очередной раз попытается «спихнуть» долгострои во Владивостоке — две пятизвёздочные гостиницы Hyatt. В начале 2019 года будет объявлен аукцион. Об этом сообщил 30 октября полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, встречаясь с представителями японского бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zombiyaic Отель Hyatt. Владивосток

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«Мы обсуждали это с нынешним руководителем Приморья, он с этим согласен. Мы в начале 2019 года, буквально в первые месяцы, такой аукцион объявим. Мы уже обсудили этот вопрос со Сбербанком, там у нас есть «Русский аукционный дом», они тоже готовы заниматься этим процессом», — сказал Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, стоит выйти с отелями на «голландский» аукцион. Обсуждая судьбу долгостроев, Трутнев спросил, есть ли заинтересованность у японской стороны в аукционе?

Представитель сети гостиниц Ocura сказал, что у компании есть интерес.

При этом полпред добавил, что предложением интересуются и фирмы из Южной Кореи.

«Будем признательны, если вы примете участие в этом аукционе, но кто победит, покажут результаты», — сказал полпред президента.

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Так что теперь уже новому губернатору Приморья, которого, даст Бог, приморцы выберут 16 декабря, придется разбираться с многострадальными гостиницами. Может и удастся что-то сделать и вернуть немалые деньги в бюджет. Чем чёрт не шутит?

Как сообщало ИА REGNUM, долгострои Владивостока — пятизвездочные гостиницы Hyatt — названы самой резонансной стройкой в России.

Возведение многострадальных отелей началось в 2010 году при экс-губернаторе Сергее Дарькине и должно было закончиться к саммиту АТЭС в 2012 году. За несколько лет недострои в общей сложности «съели» из бюджета Приморья более 20 млрд рублей, в том числе кредитных средств — 1,9 млрд. Продать их на аукционах не удалось — желающих не нашлось.

Не удалось и второму эксу Владимиру Миклушевскому одолеть долгострои, хотя и он активно рапортовал о ходе работ и назначал даты сдачи объектов.

Вступившему бодро в 2017 году в должность главы Приморья Андрею Тарасенко полпред Трутнев вручил строительный мастерок с наказом:

«Работы очень много, гостиницы вот надо достроить. Третьему губернатору хотя бы. Хочу на память инструмент соответствующий вручить в подарок».

Тогда именно Тарасенко снял с аукциона отели:

«Кто-то решил ещё раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора».

Гостиницы предлагали индийским, китайским, турецким инвесторам. Помимо этого, Тарасенко заявлял, что завершить строительство гостиничных комплексов во Владивостоке могут компании из Объединённых Арабских Эмиратов и Сербии или крупные российские инвесторы.

Но дальше слов дело не пошло — долгострои простояли без толку больше года.

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