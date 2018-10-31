Южно-Сахалинск, 31 октября, 2018, 04:34 — ИА Регнум. В сахалинской Охе вышел на массовый пикет коллектив «СахалинНИПИморнефть». Люди протестуют против решения работодателя о переводе их на новое место работы, в Южно-Сахалинск, на крайне невыгодных, по мнению работников, условиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Протест

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Более 40 работников предприятия получили уведомления о смене условий труда. Это практически все проектировщики — нефтяники, проработавшие в отрасли много лет. Работу в Охе им придётся оставить. И, если их устроят условия труда, переехать в Южно-Сахалинск. В течение 2 месяцев после переезда работодатель обязуется оплачивать проживание в областной столице. А потом решать жилищные вопросы людям придётся самостоятельно. При этом цены на аренду квартир в Южно-Сахалинске — московские. А вот зарплаты — далеко не столичные.

Работники одного из градообразующих предприятий Охи вышли на пикет. В руках люди держали плакаты:

«Не разрушайте наши семьи!»

«Дальнему Востоку — достойные рабочие места!»

«Создание рабочих мест на Дальнем Востоке — наша ключевая задача. В.В. Путин».

Дмитрий Барышев, коренной охинец, 10 лет отработал в «СахалинНИПИморнефть». Он пришёл на предприятие сразу после окончания вуза, был руководителем профсоюза. Дмитрий был уволен на второй день после обращения к руководству с требованием учитывать интересы работников. Супруга Дмитрия находится в декретном отпуске, в семье двое маленьких детей. На пикет Дмитрий пришёл с флагом Российской Федерации.

«Все проектировщики получили, те, кто занимается проектированием непосредственно, уже получили уведомления. Данная работа ведётся с апреля месяца. Наша профсоюзная организация неоднократно обращалась к работодателю с целью как-то выстроить отношения, чтобы как-то людям помочь. Но руководство на контакт не идет. Некоторые из тех, кто получил уведомление, уже уволены — это прописано в уведомлении, которое прислал работодатель — не хотите переезжать, уволены. Я получил уведомление о том, что я уволен после того, как я обратился с письмом к руководству, пригласил сесть за стол переговоров», — рассказал Дмитрий Барышев.

Месяц назад «СахалинНИПИморнефть» отметило юбилей — 70 лет со дня основания. Ценнейшую научно-исследовательскую работу институт проводил на протяжении десятилетий, ещё с советских времен, и проводит её сейчас — для всех нефтегазовых промыслов. А расположены они на севере Сахалина.

Работники рассказали, что с приходом нового руководства, с февраля 2014 года, ведется планомерное уничтожение института — особенно высококвалифицированных кадров.

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«После того, как институт отметил 70-летие, просто вбивается последний гвоздь в крышку гроба», — говорили проектировщики старейшего дальневосточного нефтяного проектного института.

Работники пожаловались, что в институте создаются такие условия, в которых просто невозможно работать — люди пишут заявления и уходят — за последние 3 года уволилось 252 человека.

«На фоне так называемого «развития Дальнего Востока» в Охе происходит массовое сокращение рабочих мест, социальной политики никакой. Развития никакого нет», — сказал Дмитрий Барышев.

Пришедшие на пикет люди говорили, что не видят никакого смысла оставаться на острове: в случае переезда им нужно будет самостоятельно покупать жильё в Южно-Сахалинске. Менее чем за 5 миллионов там жильё не купишь, а такие деньги есть далеко не у всех. А вот где-нибудь на Кубани те же квадратные метры можно купить за 2 млн рублей. Сравнение — опять не в пользу Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на многочисленные заявления дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, московских чиновников Минвостокразвития о развитии ДФО, макрорегион продолжает терять население. В 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек, а за четыре месяца 2018 года — 20 тысяч. Отток населения продолжается. На фоне заявлений московских чиновников о создании тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, дальневосточники в своей повседневной жизни сталкиваются с отсутствием достойной работы, сокращениями, крайне невыгодными условиями труда, безумными ценами на перелёты до центра России, заоблачными ценами на «коммуналку», недоступной медициной.

В декабре в столице России стартуют очередные «Дни Дальнего Востока в Москве». Организаторы — Минвостокразвития и прочие московские структуры, которым поручено развивать ДФО, обозначили цель «праздника»: переломить негативные мнения о Дальнем Востоке у жителей центральных районов страны и тем самым способствовать их переезду в макрорегион. При этом чиновники из Москвы, видимо, не понимают, куда зовут молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга. На Дальнем Востоке нет работы, да и жизни уже почти нет. Все, кто может, пакуют чемоданы. Все, кому не на что уехать, ходят на митинги.

Это уже не первый пикет нефтяников в сахалинской Охе — в декабре 2017 года там митинговали 70 работников ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» — люди просили не лишать их работы.

Сегодня же бастуют рабочие крупнейшего золоторудного месторождения Камчатки — они требуют оплачивать их тяжелый труд достойно.

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