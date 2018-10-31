Забастовку объявили на крупнейшем золоторудном месторождении Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 03:10 — REGNUM На крупнейшем золоторудном месторождении Камчатки «Аметистовом» рабочие объявили забастовку. Они требуют повышения оплаты труда. Руководство грозит массовыми увольнениями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Рабочие выдвинули требования к руководству предприятия, документ имеется в распоряжении ИА Кам 24.

Коллектив утверждает, что оплата их труда существенно ниже, чем на аналогичных предприятиях Колымы, Якутии и Чукотки.

«Зарплаты упали почти в два раза, план по добыче «жёлтого металла», от которого зависят зарплаты почти у всех на руднике, необоснованно завышается, премии рабочим урезаются вполовину», — утверждают рабочие.

На собрании трудового коллектива один из руководителей пообещал:

«Ровно в 12 часов я прихожу сюда. Всех записываем пофамильно. Завтра будем увольнять за прогулы».

В ответ голос из зала: «Мы готовы ко всему».

Один из рабочих говорит, что раньше, у него в месяц выходило (он привёл пример в долларовом эквиваленте) по 3 — 5 тыс. долларов, а сейчас получается меньше тысячи. На что представитель руководства ответил:

«Мы все попали в нашем государстве».

Люди требуют за тяжелейший труд в отдалённой местности зарплату в районе 160 тысяч рублей. Кто-то может подумать, что рабочие хотят слишком много. Но тому, кто так считает, нужно просто поехать на полуостров Камчатка и поработать на руднике — вдали от какой-бы то ни было цивилизации, в сложнейших условиях.

Рудник «Аметистовый» входит в состав компании «Золото Камчатки», которая, в свою очередь входит в состав группы «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга. В компании ситуацию не комментируют.

Компания владеет девятью лицензиями на разработку золотых месторождений в России с общей ресурсной базой в 375 тонн золота. За год компания добывает более 5 тонн драгоценного металла. На полуострове Камчатка ведётся производство драгоценного металла на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое».

«Аметистовое» — одно из крупнейших на Камчатке месторождений золота, оно расположено на территории Пенжинского района, в 1100 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки не согласны с выводами Камчатстата о средней заработной плате на полуострове в размере 82 тыс. рублей. ИА Кам 24 провело опрос, в котором приняли участие 1500 человек, что при численности населения полуострова в 315 тыс. с небольшим человек, очень внушительная цифра. В ходе опроса выяснилось, что зарплатой в 82 тыс. рублей могут похвастаться не более 5% респондентов. Подавляющее большинство сообщило, что их ежемесячное жалование составляет от 30 до 40 тыс. рублей. При этом на полуострове самая дорогая в стране «коммуналка» — за стандартную «трёшку» семья отдает 18 тыс. рублей не считая электроэнергии, очень высокие цены на продукты, услуги и прочее.

Камчатка погружается в долговую трясину. 315 с небольшим тысяч камчатцев по данным ЦБ РФ на 1 сентября 2018 года задолжали банкам 33 млрд 7 млн рублей.