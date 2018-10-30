Рим, 30 октября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Проект бюджета Италии на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает финансовые льготы для работодателей за трудоустройство молодежи, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 30 октября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Устройство на работу

Вознаграждать будут за прием на работу молодых граждан по постоянным, а не временным контрактам. Работодателей будут освобождать от уплаты налога в объеме до 8 тысяч евро.

Чтобы получить такую льготу, нужно будет принять на работу выпускников вузов, чьи дипломы государство признает действительными. Это могут быть либо выпускники магистратуры, получившие высокие баллы на выпускных экзаменах и еще не достигшие 30 лет, либо выпускники докторантуры, не достигшие 34 лет.

На финансирование этой программы в бюджете двух следующих лет заложены 70 млн евро. Высокая молодежная безработица — одна из наиболее серьезных социальных и экономических проблем Италии. Другой актуальной проблемой является значительное число временных, а не постоянных рабочих контрактов.

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