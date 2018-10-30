Москва, 30 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности вычислила несколько лиц, которые могли продать сведения о гражданах РФ Александре Петрове и Руслане Боширове, обвиняемых официальным Лондоном в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Арест

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В настоящее время задержан российский пограничник. Об этом сообщил Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Известно, что задержанный работал в Северо-Западном федеральном округе. Вместе с ним был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы России.

Источник издания уточнил, что задержания проходили в рамках спецоперации по предотвращению утечек из закрытых баз данных. Всего было проведено свыше 60 обысков.

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В первую очередь проверялись частные сыщики и так называемые пробивщикам — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов были официально обвинены Лондоном в причастности к отправлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Тогда же группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали серию расследований, в которых утверждается, что Петров — на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ) Александр Мишкин, а Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. Сами обвиняемые свою причастность к инциденту отрицают.