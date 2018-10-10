Петров и Боширов «вели» Скрипаля с 2014 года — СМИ

Прага, , 13:25 — REGNUM Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к инциденту в британском Солсбери, четыре года назад тайно посещали Чехию в то время, когда в Прагу должен был прибыть из Великобритании экс-шпион Сергей Скрипаль. Об этом сообщает 10 октября «Чешское радио».

Отмечается, что Скрипаль якобы должен был приехать в Чехию для встречи с представителями местных спецслужб.

«Похоже, что группа русских вела наблюдение за Скрипалем задолго до покушения на убийство», — цитирует радиостанция слова собеседника в чешских спецслужбах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что дело с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — грубая провокация.

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