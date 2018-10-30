Санкт-Петербург, 30 октября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Чрезвычайное происшествие с плавучим доком ПД-50, случившееся на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Мурманской области, является следствием системных проблем российского военного судоремонта. Это ЧП может сильно отразиться на сроках ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 30 октября военный обозреватель медиагруппы Mil. Press Дмитрий Жаворонков.

Mil.ru ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Собеседник агентства отметил, что сейчас, прежде всего, необходимо отыскать человека, пропавшего без вести в результате нештатной ситуации. Затем необходимо обратить пристальное внимание на состояние энергосистемы Кольского полуострова, особенно в части обеспечения стратегических предприятий. Ведь инцидент произошел, как говорят в Центре судоремонта «Звёздочка», из-за скачка напряжения.

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«Но почему на 82-м СРЗ не работала резервная система питания? Возможно также, проблема в изношенности конструкций, усталости металла или нарушении техники безопасности. Могла подвести, например, арматура. Если она, к примеру, оказалась контрафактной, какой-нибудь клапан мог не сработать. В любом случае выводы пока делать рано», — сказал Дмитрий Жаворонков.

Говоря об общем состоянии предприятий военного судоремонта на Кольском полуострове, военный обозреватель заметил, что оно было сложным еще в 2000-е годы.

«Изношенность основных фондов 10-го, 35-го и 82-го СРЗ, например, в 2004 году составляла 50 процентов. У предприятий были большие долги и проблемы с кадрами. Позднее 10-й и 35-й СРЗ вошли в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), а 82-й СРЗ перешел под управление «Роснефти». По всей видимости, флот и ОСК не могли влиять на соответствующие кадровые решения нефтяников», — полагает Дмитрий Жаворонков.

По его мнению, после ЧП конструкторам Невского ПКБ и другим специалистам предстоит оценить состояние тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», а заводчанам — перспективы восстановления плавдока ПД-50, без которого дальнейший ремонт крейсера затруднится. При ЧП, как известно, док потерял оба крана, один из них упал в воду, другой — на палубу авианосца.

«По предварительным данным, корабль поврежден не сильно. Палубное покрытие «Кузнецова» в любом случае уже частично демонтировали. Его, вероятно, и так планировали менять. Вопросы вызывает состояние корпуса корабля, в том числе его подводной части», — говорит Дмитрий Жаворонков.

Сейчас еще рано говорить, как сильно сдвинутся вправо сроки модернизации крейсера. Это зависит в том числе от ремонта плавдока. Глубины в месте затопления дока достаточно большие. Упавшие краны нужно чем-то поднять. Если получится штатно заполнить балластные цистерны, хорошо. На Северном флоте сегодня, к сожалению, нет плавкранов грузоподъемностью 300 тонн. Военные моряки давно просят такие. Есть новые 150-тонные, проекта 02690, но хватит ли их возможностей, пока неизвестно».

Эксперт также напомнил, что похожее происшествие случилось в апреле 2018 года в Индии, когда 250-тонный кран упал на фрегат, строящийся для индийских ВМС.

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В то же время еще один информированный собеседник ИА REGNUM, который просил не упоминать его имени, считает, что ремонт затопленного плавучего дока продлится не менее чем полгода-год.

«Скорее всего, модернизацию «Адмирала Кузнецова» заморозят, и вообще возможна его утилизация», — делает неутешительный вывод источник.