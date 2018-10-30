«Колэнерго» отвергает свою причастность к затоплению дока под Мурманском

Мурманск, , 10:20 — REGNUM Компания «Колэнерго» (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада») опровергает свою причастность к ЧП в поселке Росляково под Мурманском, где в результате нештатной ситуации произошло затопление крупнейшего плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе.

Компания «Колэнерго» обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на территории Мурманской области. По предварительной версии, ЧП с доком произошло в результате аварийного отключения электроэнергии и остановки электронасосов.

«У нас никаких погашений в этот период не было, — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по связям с общественностью «Колэнерго» Сергей Чернышев. — Поэтому концы надо искать в сетях «Оборонэнерго».

В понедельник, 29 октября, «Колэнерго» предупреждало, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ 29−30 октября на транзитных линиях электропередачи 150 кВ возможны кратковременные отключения от электроснабжения потребителей в разных районах Мурманска и Североморска. Работы были связаны с ликвидацией последствий непогоды в регионе.

«Эти переключения делались в 22 часа. То, что произошло в доке, произошло гораздо позже», — уточнил Сергей Чернышев. Он пояснил, что от подстанции «Колэнерго» к военным сетям идут два фидера. «Видимо, что-то произошло у «оборонщиков». У нас всё работало в штатном режиме в этот период», — добавил собеседник агентства.

Чернышев добавил, что в настоящее время в сетях «Колэнерго» подача электричества осуществляется частично по резервной схеме, но все основные потребители уже запитаны по нормальной схеме.

Как сообщала пресс-служба «Колэнерго» 29 октября, в результате неблагоприятных погодных явлений — обильного налипания мокрого снега и образования наледи на проводах — произошли обрывы на линиях электропередачи. Это привело к перебоям в электроснабжении потребителей в ряде районов Мурманска. После этого начались восстановительные работы.

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Напомним, по данным администрации Мурманской области, плавучий док ПД-50 полностью затоплен. Выходивший из него в момент ЧП авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» серьезных повреждений не получил и на буксире ушел на 35-й судоремонтный завод, где проводится оценка его состояния.

В результате ЧП пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице, двое других отправлены на амбулаторное лечение. Один человек пропал без вести, ведутся его поиски. На месте работают сотрудники следственных органов СКР.

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