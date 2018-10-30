Москва, 30 октября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Нефть умеренно подешевела на торгах 29 октября после восстановления в конце прошлой недели. Brent не смогла преодолеть уровень $78 и была вынуждена отступить под отметку $77, которую котировки возвращают на утренних торгах 30 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В начале новой торговой пятидневки сырьевой сегмент отыгрывал влияние сразу нескольких негативных факторов. Буровая активность в США продолжает расти, намекая на грядущее увеличение объемов производства на сланцевых месторождениях», — отметил эксперт.

Опасения относительно появления дефицита предложения из-за санкций Штатов против Ирана постепенно угасают. К слову, накануне иранский чиновник заявил, что экспорт черного золота из страны не упадет ниже 1 млн баррелей в сутки после введения санкций.

Напомним, что на прошлой неделе Саудовская Аравия четко дала понять, что готова прилично нарастить добычу со своими коллегами по ОПЕК в целях компенсации иранских баррелей.

«При этом настроения инвесторов на этой неделе улучшаются. Сегодня, 30 октября, рисковые активы подрастают на заявлениях Трампа о грядущей торговой сделке с Китаем. В отсутствие свежего негатива на мировых площадках интерес к риску может продолжить возрастать, что поможет локальному восстановлению Brent. Понижательные риски в сырьевом сегменте по-прежнему присутствуют, и вероятность возвращения выше уровня $80 все еще низка», — считает Мащенко.

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