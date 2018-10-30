На нефтяном рынке игра на повышение пока рискованна

Москва, , 07:09 — REGNUM Нефть сорта Brent на ICE 29 октября снова подешевела. К вечеру торгового дня цена барреля понижалась на 0,4%, до $77,39. Британская газета The Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что Евросоюз не сможет создать компанию для расчетов с Ираном за поставки нефти, так как ни одна страна не захочет портить отношения с США и регистрировать эту компанию в своей юрисдикции. Видимо, у трейдеров нет желания существенно играть вниз в условиях приближающихся санкций, но и играть на повышение пока рискованно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Однако главным фактором для динамики нефтяной цены пока остаются коммерческие запасы нефти. Данные минэнерго США по коммерческим запасам за неделю выйдут в среду вечером. Сейчас для дальнейшей динамики цены нефти очень важно, чтобы она преодолела локальное сопротивление в $78 за баррель.

Если это произойдет, то цена нефти без больших проблем сможет вырасти снова до $80 за баррель в достаточно сжатые сроки. Исходя из противоречивой ситуации вокруг антииранских санкций, сегодня, 30 октября, можно ожидать, что цена Brent будет колебаться в диапазоне $77−78 за баррель.

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