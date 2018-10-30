Москва, 30 октября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. На покрытие старых долгов граждане России за первое полугодие 2018 года взяли рекордные 68,3 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Эксперты финансового рынка отметили, что, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объем средств, взятых в долг на «перекрытие» старых кредитов, вырос в 1,7 раза. В бюро сообщили, что в первом полугодии 2018 года средняя сумма кредита, который берется на рефинансирование (520 тыс. рублей), стала больше на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок», — цитирует РИА Новости главу бюро Олега Лагуткина.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября управляющий директор юридической компании Heritage Group Ольга Кириллова заявила, что резкий рост количества «невыездных» из-за долгов граждан РФ связан не с количеством выданных кредитов, а с ухудшением экономической ситуации в стране в целом и с тем, что увеличилось количество граждан, которые в силу ряда причин не могут отвечать по своим долговым обязательствам.

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