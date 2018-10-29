«Плохие долги» юридических и физических лиц грозят РФ кризисом — эксперты

Москва, , 18:24 — REGNUM Резкий рост количества «невыездных» из-за долгов граждан России связано не с количеством выданных кредитов, а с ухудшением экономической ситуации в стране в целом и с тем, что увеличилось количество граждан, которые в силу ряда причин не могут отвечать по своим долговым обязательствам, считает управляющий директор юридической компании Heritage Group Ольга Кириллова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы судебных приставов, свыше 1 млн российских граждан стали «невыездными» из-за долгов перед банками. При этом на 1 сентября 2018 года население РФ задолжало 1,7 трлн рублей и накопило 4,5 млн долгов. По словам Кирилловой, о печальной ситуации в российской экономике говорит и тот факт, что количество работающих людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, растет из года в год. Тяжело и в целом вычислить уровень безработицы — можно быть официально трудоустроенным, но работать 2−3 дня в неделю.

«Нельзя опираться только на конкретные цифры по безработице или по невыездным, стоит всегда смотреть весь объём причин в разных сферах хозяйствования граждан. Когда мы говорим о состоянии граждан России, сразу отмечаем, что около 25% населения тратит деньги только на необходимые вещи и обязательные нужды. С 2014 года по различным группам товаров покупательная способность граждан снизилась от 5% до 25%.

Цены на продукты питания и товары первой необходимости растут, обгоняя инфляцию. Если не опираться на официальные показатели Росстата, то можно оценить отчётность компаний-ритейлеров — уровень розничных продаж падает и не собирается замедляться, ежегодно падение составляет 6−7%. При этом ФССП отмечает, что не более 25% переданных приставам долгов перед банками реально обеспечены имуществом. Цифры приставов напрямую коррелируют с вышеуказанными данными. Больше всего долгов имеют россияне в возрасте от 30 до 42 лет, а это самое активное население с точки зрения экономики. Но самое страшное, что юридические лица по объёму долгов и по количеству исполнительных производств обошли «физиков» почти в два раза.

Замечу, что это реальный бизнес, который даёт реальные рабочие места. По данным Федеральной налоговой службы, к сентябрю 2018 года в сравнении с 2017 годом среди юридических лиц количество микропредприятий снизилось на 152 тысячи, предприятий малого бизнеса стало меньше на 12 тысяч, а средних предприятий меньше на 1 тысячу. Малый и средний бизнес — кровь экономики, и мы её теряем. Естественно, это влияет и на уровень безработицы, и на уровень доходов наших сограждан. С одной стороны, в последние два года банки стали заложниками сложившейся ситуации в экономике, а с другой — неприятно отличились своим неумением адекватно оценивать финансовую состоятельность граждан, анализируя возможность заёмщика, обслуживать свои кредитные обязательства. Только недавно полноценно стала работать база данных по кредитным историям, а также появилась возможность в режиме онлайн видеть, в какие кредитные организации обратился гражданин.

Сейчас идёт вал дефолтов, связанных с тем, что в прошлые годы люди одновременно обращались в три-пять банков и смело брали оттуда деньги, не задумываясь о возврате. Зачастую сумма по ежемесячным выплатам только процентов по кредиту превышала доход даже не одного гражданина, а всей его семьи».

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Задолженность граждан России уже долгие годы имеет тенденцию к увеличению из-за нежелания многих людей снижать свой жизненный уровень при стагнации их доходов, считает директор Центра экономических исследований Университета «Синергия» Андрей Коптелов. Кто-то берет кредит на дорогую покупку и, теряя работу, не может выплатить долг, а кто-то берет новый кредит, чтобы погасить предыдущий.

«Другая часть населения «перехватывает» деньги между днями выплаты заработной платы, и любая задержка приводит к нарушениям сроков погашения кредита. Уровень кредитной нагрузки растет, и статистика показывает серьёзный уровень закредитованности населения, ведь почти каждый второй гражданин России имеет два и более непогашенных кредита.

Впереди нас может ожидать кризис, вызванный неплатежами физических лиц, так как ставки по кредитным договорам намного выше, чем рост номинальных доходов населения, получается, что население всё больше заработанных денег будет тратить на погашение кредитов. Что в конце концов приведет к проблемам у банков, которые работают на рынке розничного и ипотечного кредитования».

По мнению основателя компании «Кабинет Финансовой Помощи» Ярослава Салеева, число должников растет ежегодно, однако рост количества «невыездных» стоит отнести не к резкому скачку заемщиков, а к изменению процесса взыскания.

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«С 1 января 2017 года на территории РФ вступил в действие 230-ФЗ, регулирующий взаимодействие между кредитором и должником. С начала действия указанного закона существенно увеличилось количество обращений в судебные органы с целью получения исполнительных документов для принудительного взыскания долга.

Если ранее кредиторы порядка 80% своих ресурсов направляли на взыскание через soft-collection (телефонные разговоры с должником), то сейчас многие перестроили процесс на судебное взыскание. Некоторые участники взыскания полностью отказались от всех видов взыскания, кроме судебного.

Количество поданных заявлений в суд увеличилось. Соответственно, увеличились накладываемые судебным приставом-исполнителем ограничения для должника, в том числе ограничение на выезд за границу. Интересно и то, что на практике пристав накладывает арест, когда другие меры не приводят к взысканию, проще говоря — у человека нет имущества или дохода, на который могут наложить взыскание.

Это говорит о том, что увеличивается количество «плохих долгов», с которых кредитор мало что получает либо не получает ничего. К концу текущего года число таких ограничений может увеличиться».

С этой точкой зрения согласна и директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова: резкий рост связан с пополнением базы неплательщиков, а не с ростом числа должников. По ее словам, налицо улучшение качества работы службы приставов.

«Ранее многие наши клиенты с крупными долгами могли уезжать за границу, так как они не были внесены в соответствующие списки. Теперь же им приходится платить по долгам, тем более в аэропортах работают пункты оплаты таких долгов».

Сам по себе запрет на выезд — мера эффективная, но далеко не панацея, считает адвокат Дмитрий Зацаринский. Некоторые должники никогда не выезжали и не планируют выезжать за пределы России, поэтому такая мера на них не подействует.

«Более «продвинутые» должники, которые, как правило, должны очень крупные суммы, уже давно освоили выезд из РФ через сопредельные страны. Несмотря на неоднократные и громкие заявления о закрытии такой возможности, на октябрь 2018 года она всё еще существует», — говорит Зацаринский.