Белгород, 29 октября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Белгороде 28 октября прошел митинг в поддержку троллейбусов, которые собирается ликвидировать городская администрация. Как сообщил портал Go31, организатором мероприятия стало «Народное жилищное движение».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Белгородцы требуют, чтобы городские власти отказались от идеи ликвидировать в Белгороде троллейбусы. О таких планах ранее заявлял мэр Константин Полежаев, мотивировав решение тем, что троллейбусы приносят убытки МУП «Городской пассажирский транспорт». Однако горожане уверены, что у этой проблемы есть другое решение.

«Последние троллейбусы были куплены в 2013 году. Есть программа развития муниципального транспорта, в соответствии с которой город каждый год должен закупать по семь троллейбусов и 31 километр контактной сети. Но это не выполняется», — цитирует издание слова одного из организаторов Дмитрия Рудова.

Участники митинга также считают, что троллейбус — самый экологически чистый вид транспорта, и заменять его автобусами неразумно. Такого же мнения придерживается известный блогер-урбанист Илья Варламов, ранее опубликовавший открытое обращение к белгородскому мэру. Он отметил, что Москва сейчас обеспечивает электротранспортом регионы, а средства, необходимые для реконструкции сети, — по словам Полежаева, речь идёт о четырёх миллиардах рублей, — предложил забрать у проекта новой спортивной арены.

Более того, горожане заподозрили, что грядущая реформа продиктована заботой не о пассажирах, а об одной из транспортных компаний, маршруты которой частично дублируют троллейбусные маршруты. Мэрию снова могут обвинить в предвзятости — как и во время «транспортных войн», разгоревшихся в областном центре после 2014 года.

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Как уже сообщило ИА REGNUM, годом ранее решение избавиться от троллейбусов приняла мэрия Липецка. Это было одним из шагов масштабной транспортной реформы, который сами липчане не оценили.