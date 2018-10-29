Москва, 29 октября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. До вступления санкций против Ирана 5 ноября реальность складывается таким образом, что три из пяти лучших клиентов Ирана — Индия, Китай и Турция — сопротивляются призыву Вашингтона прекратить импорт иранской нефти, утверждая, что во всем мире недостаточно поставок, чтобы компенсировать потери со стороны Ирана. Это давление, наряду с опасениями пагубного всплеска цен на нефть, ставит жесткую линию администрации Трампа на проверку и повышает возможность двусторонних сделок, чтобы позволить некоторым продолжать осуществлять закупки иранской нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Напряженность разделила администрацию на два лагеря, один из которых возглавил советник по национальной безопасности Джон Болтон, который хочет самого жесткого подхода, а другой — чиновники Госдепартамента, стремящиеся сбалансировать санкции против предотвращения всплеска цен на нефть, которые могут нанести ущерб США и их союзникам. Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии за последние месяцы было связано с растущим спросом. Союзники США Япония и Южная Корея уже прекратили импортировать сырую нефть Ирана. Но ситуация менее очевидна среди других крупных покупателей», — пояснил эксперт.

Вся эта неопределенность заставляет крупных участников рынка соблюдать крайнюю осторожность в отношении нефтяного рынка. До 5 ноября осталось совсем мало времени, и в процессе ожидания нефтяной рынок будет находиться в повышенной волатильности за счет разнонаправленности взглядов участников рынка и разной интерпретации новостного фона и внешних факторов давления.

«Цены на нефть за счет повышенной волатильности расширят ценовой диапазон, и для марки Brent его можно обозначить как: $74,90 — $78,70 за баррель. А сланцевая нефть марки WTI будет находиться в диапазоне $65,45 — $68,50 за баррель», — считает Гасанов.

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