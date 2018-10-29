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Цены на нефть снижаются временно

Экономика

К снижению котировок приводит рост запасов сырой нефти

Цены на нефть снижаются временно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 29 октября 2018, 12:16 — REGNUM  В условиях, когда тема санкций против нефтяного экспорта Ирана со стороны США отошла на второй план, рост запасов сырой нефти приводит к снижению нефтяных котировок. В среднесрочной перспективе, ближе к концу 2018 — началу 2019 года, можно ожидать полноценного перехода нефтяных котировок к снижению на фоне увеличения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии и, возможно, России. Однако говорить об окончании роста стоимости нефти в ближайшей перспективе пока не приходится, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«Снижение стоимости барреля нефти марки Brent с уровня $86,60 за баррель в начале октября до уровня $75,15 на прошлой неделе пока что является коррекционным. В начале этой недели можно ожидать достижения диапазона $78,60−79 за баррель марки Brent против текущих уровней в $77,25 без обновления минимумов прошедшей недели», — считает эксперт.

В случае продолжения роста цен и прорыва вверх значимого уровня в $80 за баррель, ожидается достижение уровня $82,50 до конца недели. Если же покупатели не смогут толкнуть цену выше уровня $80 за баррель, то можно будет увидеть продолжение снижения котировок к уровню $74,35.

«2 ноября участники торгов получат ежемесячный отчет по состоянию рынка труда США (NFP), который в очередной раз может поддержать доллар и оказать дополнительное давление на котировки нефти. Также не стоит забывать о неопределенности результатов промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в начале следующей недели, что может приводить к покупкам доллара ближе к выходным и дополнительному давлению на котировки нефти», — пояснил Авинов.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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