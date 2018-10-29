Москва, 29 октября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. На решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей. Об этом заявила 29 октября глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

На совместном заседании комиссий Мосгордумы она подчеркнула, что из указанной суммы на 2019 год предусмотрено выделение 608 млрд рублей. По сведениям радиостанции «Говорит Москва», на финансирование строительства московской подземки правительством города в период с 2019 по 2021 год будет выделен 581 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что всего в столице до конца 2023 года построят 58 станций метро, из которых 21 появится за пределами МКАД.

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