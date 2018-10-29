Лондон, 29 октября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Бывший первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв не хотел развала Союза. Об этом заявил один из авторов фильма «Знакомьтесь, Горбачёв», британский режиссёр-документалист Андре Сингер.

Иван Шилов ИА REGNUM Горбачев

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«Это не его вина, хотя это случилось во время его правления. Он хотел сохранить СССР, он никогда не терял социалистических верований и не менял свою позицию», — цитирует РИА Новости слова Сингера.

Он также отметил отсутствие у Горбачёва ожесточённости. Режиссёр охарактеризовал его как мягкого, добродушного, искреннего человека. При этом признался, что ощутил трагедию в том, что «этого человека не любят в России, считают, что он допустил распад страны».

Также Андре Сингер, который трижды брал у Горбачёва интервью, заявил, что по мере работы над картиной начал им восхищаться — «как политическим деятелем, как человеком».

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Путин хотел бы предотвратить развал Советского Союза

Добавим, что премьера документального фильма «Знакомьтесь, Горбачёв», в основу которого легли личные интервью немецкого кинорежиссёра Вернера Херцога и британского документалиста Андре Сингера с бывшим первым и единственным президентом СССР, состоится в Москве 8 ноября. Главный герой картины обещал непременно приехать на премьерный показ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года на презентации своей книги «Горбачев и жизнь» в Московской школе экономики МГУ бывший первый и единственный президент СССР, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявил, что не может снимать с себя ответственность за распад Союза Советских Социалистических Республик. Горбачёв прямо признал свою несостоятельность как политика, заявив, что не смог справиться со своими политическими противниками.