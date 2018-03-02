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Путин хотел бы предотвратить развал Советского Союза

Политика

Об этом президент сказал на медиафоруме ОНФ в Калининграде

Путин хотел бы предотвратить развал Советского Союза
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Калининграде

Калининград, 2 марта 2018, 20:05 — REGNUM  Президент России Владимир Путин хотел бы предотвратить развал Советского Союза.

Отвечая на блиц-вопрос на медиафоруме ОНФ в Калининграде о том, какое событие, которое уже произошло в России, хотел бы изменить президент, Путин ответил:

«Развал Советского Союза».

Напомним, в 2017 году Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявлял, что распад СССР является крупнейшей катастрофой XX века.

«Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века», — заявил тогда президент России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подтвердил заявление о том, что распад СССР является катастрофой

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