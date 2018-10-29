Якутск, 29 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами в Якутии проходит с трудом. Региональный оператор, который по новым правилам должен будет с 1 января 2019 обслуживать четверть территории республики, ещё не найден, а инфраструктура, необходимая для перехода на новую систему, не готова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

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В ведомстве пояснили, что в республике будет работать не один, а сразу пять операторов по обращению с ТКО. Три из них уже определены путём проведения конкурса и готовы обеспечить сбор, транспортирование, переработку, утилизацию и размещение отходов в Центральной, Центрально-восточной, Южной и Западной зонах республики.

В Южной зоне (Албанский и Нерюнгринский район) регоператором станет МУП «Переработчик», в Западной (Мирнинский, Ленский, Олёкминский, Нюрбинский‚ Сунтарский, Верхневилюйский и Вилюйский районы) — ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», в Центрально-Восточной (Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть—Майский и Чурапчинский районы) — ООО «Экологические системы Якутии». В Центральной зоне регоператором является ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ», оно будет обслуживать Якутск и территорию пригорода.

До сих пор не определён региональный оператор, который будет работать в самой сложной, Северной зоне республики. По информации минЖКХ региона, конкурсный отбор компании, которая будет работать там с отходами, объявлялся уже несколько раз, но желающих заниматься сбором и утилизацией мусора на обширной территории Крайнего Севера не нашлось.

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«В эту зону входят территории 13 северных и арктических районов республики со сложными условиями: труднодоступность и отдаленность населенных пунктов, сложная транспортная логистика, обусловленная сезонностью и опережающим северным завозом, а также высокими затратами и низким объемом образования ТКО (всего около 7% ТКО)», — объяснили в ведомстве отсутствие желающих участвовать в конкурсе.

Там также подчеркнули, что переход на новую систему обращения с отходами в Якутии осложняется отсутствием необходимой инфраструктуры, которая обеспечит полный цикл обращения с мусором. Согласно утверждённой Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Республики Саха (Якутия) на 2017−2026 годы, республике требуется три мусороперерабатывающих комплекса, 31 мусороперегрузочная станция, почти 400 полигонов комплексной обработки ТКО, 70 объектов размещения под рекультивацию, порядка 800 единиц спецтехники и более 13 тысяч контейнерных площадок. Финансирование программы планируется осуществлять за счёт привлечения внебюджетных источников и федеральной субсидии из средств экологического сбора.

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В 2019 году, как полагают в министерстве ЖКХ и энергетики республики, планируется начать строительство станции комплексной обработки твердых коммунальных отходов в посёлке Нижний Бестях. На софинансирование строительства объекта республика получила федеральную субсидию из средств экологического сбора по линии министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в размере 16,3 млн рублей. Также предполагается софинансирование из республиканского бюджета и бюджета муниципального образования.

Ещё один мусоперерабатывающий комплекс, как предполагается, будет построен с помощью японских инвесторов. Располагаться он будет в городе Якутске. Соответствующее соглашение с японской компанией Hokkaido Согротагіоп Со. Ltd было подписано на ВЭФ.

«Таким образом, работа по реформированию системы отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется во взаимодействии органов государственной власти, региональных операторов и органов местного самоуправления», — подытожили в минЖКХ Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года руководство Якутии просило у федцентра отсрочку в переходе на новую системы обращения с отходами, заявив, что пока республика не готова к таким переменам. В республике просили разрешения начать работать по новой системе не с 1 января 2019 года, а на год позже — в 2020-м, но на эту просьбы представители федеральных органов власти не отреагировали.

«У нас даже в Якутске нет соответствующего полигона. На территории республики из 471 санкционированного объекта размещения в государственном реестре объектов по размещению отходов числятся всего 13 полигонов. Это наша основная проблема. Если в административных центрах и городах система сбора и транспортирования более или менее налажена, то в сельских и отдалённых поселениях в этом направлении существуют пробелы. Есть вероятность, что у региональных операторов с ТКО могут возникнуть проблемы с надзорными органами, так как в соответствии с законом отходы должны размещаться на полигонах, числящихся в государственном реестре», — выразил опасения руководитель департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и энергетики республики Виктор Романов.