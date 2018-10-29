«Договор без тарифа — не договор»: в Зауралье проходят «мусорные» дебаты

Курган, , 08:36 — REGNUM Рассылаемые договоры об оплате коммунальной услуги по сбору и вывозу мусора на 2019 год от регионального оператора в Курганской области недействительны, вводят потребителя в заблуждение, так как в них не указана стоимость сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом заявила представитель правового управления Курганской областной думы Ольга Тетюева на заседании аграрного комитета парламента Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день разослано 400 тыс. таких договоров. Ольга Тетюева подчеркнула, что заключать подобные соглашения можно только с указанием стоимости единого тарифа за услуги регионального оператора.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартует новая система работы с бытовыми отходами. Курганская область на поверку оказалась практически не готова к «мусорной реформе». Пересматривается территориальная схема обращения с отходами.

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На конкурсной основе выбран региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Им стало ООО «Компания «Рифей». В настоящее время компанией проводится работа по согласованию с областным департаментом природных ресурсов условий проведения торгов на сбор и транспортировку ТКО, по результатам которых будут сформированы цены на услуги. Они, напомним, должны быть утверждены не позднее 20 декабря 2018 года. И перспективы ценообразования серьёзно встревожили парламентариев, причём не только областных.

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По словам директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Сергея Самойлова, ООО «Рифей» до сих пор не представило ведомству конкретных расчётов по тарифам.

«Каждую неделю я слышу только обещания», — цитирует Сергея Самойлова газета «Курган и курганцы».

«Сейчас мы платим за вывоз мусора с территорий бюджетных организаций 150 тысяч рублей. Если будет «рифеевский» тариф пять тысяч рублей за тонну мусора, мы будем платить четыре миллиона рублей. В бюджете таких денег нет. Плюс закупка контейнеров для мусора, оборудование контейнерных площадок. Мы будем платить в десятки раз больше. Где взять деньги?» — озадачил присутствовавших глава Юргамышского района Игорь Касатов.

О завышенных предполагаемых тарифах регоператора высказалась и первый заместитель главы Варгашинского района Марина Ошнурова, отметившая, что переход на новую систему обращения с отходами повлечёт дополнительные расходы в 6,5 млн рублей для их территории.

Присутствовавший на заседании директор ООО «Рифей» Юрий Коев пространно ответил на претензию, дескать, «стараемся максимально отрабатывать документы».

Парламентарии решили вернуться к вопросу тарифов на заседании комитета в декабре, сообщает пресс-служба Курганской областной думы. Участники заседания аграрного комитета согласились с предложением депутата Владимира Алейникова о создании пилотного проекта в одном из сёл области, где можно будет на практике отследить работу системы по сбору мусора, затраченные средства на его вывоз.

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