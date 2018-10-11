Жителям Калужской области обещают определить плату за мусор на слушаниях

Калуга, , 12:58 — REGNUM В Калужской области с 1 января 2019 года услуга по вывозу и утилизации мусора перейдет из разряда жилищных в коммунальные. Её предоставление будет входить в полномочия выбранного на конкурсной основе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, заявил 10 октября на пресс-конференции заместитель министра строительства и ЖКХ региона Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что соглашение о деятельности регионального оператора, являющегося государственным предприятием, было подписано 28 апреля 2018 года с профильным министерством области. В полномочия регионального оператора будет входить не только захоронение отходов, но и их транспортировка и сортировка. Это позволит значительно уменьшить возникновение стихийных свалок и несвоевременный вывоз мусора.

По словам Маслова, такие свалки часто возникают из-за того, что «производители» отходов минимизируют свои расходы: или не подписывают соответствующие обязательства, или заключают фиктивные договоры на транспортировку ТКО. В настоящее время порядка 40% граждан, проживающих в частном секторе, не оплачивает услуги по вывозу мусора.

В январе 2019 года соответствующие платежные документы будут направлены всем собственникам и нанимателям жилых помещений. Изменится и расчет услуги: плата в многоквартирных домах будет начисляться в зависимости от площади помещения, в частном секторе — от количества проживающих людей. До 20 декабря 2018 года будет установлен предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Так называемая объединенная «платёжка» видимо будет единой. То есть в неё включат платежи не только за вывоз мусора, услуги водоотведения, но и платежи в Фонд капитального ремонта.

Между тем пока неясно, как будет определяться плата за вывоз мусора — из расчета метража квартиры или числа проживающих жильцов. Скорее всего этот важный для населения вопрос будет вынесен на публичное обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2018 году ставка за размещение отходов четвертого класса опасности составляет 95 рублей за тонну, а в 2019 году она достигнет 194,5 рублей за тонну, заявили на заседании регионального правительства, посвящённому поэтапному переходу на государственное регулирование тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В предельный единый тариф включаются расходы на захоронение отходов, обработку (сортировку) отходов, их сбор и транспортирование, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с отходами, сбытовые расходы (по сомнительным долгам) и банковская гарантия, а также НДС в размере 20%.

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