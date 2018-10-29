Москва, 29 октября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В дома жителей Москвы поступает питьевая вода отличного качества. Этого удалось добиться благодаря работе «Мосводоканала». Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Так, по его словам, в последние годы, благодаря модернизации «Мосводоканала», мутность воды ументшилась в пять раз, концентрация алюминия — в три.

Градоначальник отметил, что по основным показателям качества питьевая вода в кранах москвичей не уступает питьевой воде в Лондоне и Сиднее.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2018 года власти Москвы и Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения жителей региона чистой питьевой водой. Документ создал условия для расширения поставок Мосводоканалом питьевой воды в населенные пункты Московской области.

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