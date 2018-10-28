Ижевск, 28 октября, 2018, 18:23 — ИА Регнум. В Удмуртии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в воскресенье, 28 октября, на региональной трассе. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек (двое взрослых и трое детей).

«Столкнулись ВАЗ 14-й модели с большегрузным автомобилем, — сообщил источник. — Все, кто находился в легковушке, погибли».

В настоящее время выясняются причины трагедии.

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