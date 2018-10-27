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На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Происшествия

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб

На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Москва, 27 октября 2018, 23:18 — REGNUM  На Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись пять транспортных средств. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 27 октября, на 89 км дороги. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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