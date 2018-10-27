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Количество жертв аварии на ЗСД Петербурга возросло до восьми

Происшествия

Микроавтобус стал третьим участником аварии после столкновения двух грузовиков

Количество жертв аварии на ЗСД Петербурга возросло до восьми
Kaatjem
Авария

Санкт-Петербург, 27 октября 2018, 21:59 — REGNUM  По уточненным данным, в результате аварии на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Санкт-Петербурга погибли восемь человек, находившихся в микроавтобусе Hyundai Starex: водитель и семь пассажиров.

Водитель грузовика Iveco, с которым столкнулся микроавтобус, госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель грузовика Scania, также ставшего участником аварии, не пострадал. Об этом ИА REGNUM, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как установлено, 27 октября 2018 года около 18:00 мск на 36 км ЗСД 61-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Iveco, совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем Scania, по управлением 59-летнего водителя.

После этого Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным микроавтобусом Hyundai Starex, который загорелся после удара. Водитель и пассажиры микроавтобуса погибли на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Дорожно-транспортные происшествия
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