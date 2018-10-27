Санкт-Петербург, 28 октября, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Массовое ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД), унесшее жизни восьми человек, расследуют в Санкт-Петербурге. О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Kaatjem Авария

Столкновение трех автомобилей произошло на 36-м километре автодороги ЗСД произошло вечером 27 октября. Сначала грузовик «Ивеко» столкнулся с попутным грузовиком «Скания», после чего выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Хендай Старех».

После столкновения грузовика и микроавтобуса произошел пожар. На месте погибли водитель микроавтобуса и семеро его пассажиров. В тяжелом состоянии попал в больницу 61-летний водитель «Ивеко», водитель «Скании» не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Санкт-Петербурге водитель автомобиля BMW допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ, пострадали восемь человек. Водитель иномарки и его спутница сбежали с места аварии.

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