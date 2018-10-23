В Петербурге ищут водителя BMW, скрывшегося после тяжелого ДТП с маршруткой

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Полиция Кировского района Санкт-Петербурга разыскивает водителя автомобиля BMW, врезавшегося в маршрутный автобус ПАЗ. В ДТП пострадали восемь человек. Водитель иномарки и его спутница сбежали с места аварии. Теперь горожан просят помочь с поиском предполагаемого виновника.

22 октября около 21:42 на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков автомобиль BMW на высокой скорости врезался в ПАЗ, выполнявший разворот. Отлетевшая от сильнейшего удара маршрутка задела автомобиль Opel.

Как сообщили ранее в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в маршрутном такси травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров, а водитель BMW с места ДТП скрылся. Позже количество пострадавших увеличилось. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По словам очевидцев, одна из пассажирок маршрутки от удара вылетела через стекло на асфальт и сломала позвоночник, салон маршрутки был залит кровью пострадавших людей. В автомобиле Opel легкие травмы получила женщина-судья одного из районных судов Петербурга.

По подозрению к причастности к ДТП разыскиваются Подкуйко Максим Сергеевич, 1983 г.р., и Примакина Анна Сергеевна, 1990 г.р.

«Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также иных граждан обладающих какой-либо информацией о местонахождении вышеуказанных лиц, просьба незамедлительно сообщить в группу розыска ОГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга (СПб, ул. Швецова д. 39 каб. 3) или по номерам телефонов: 573−14−34, 8−981−724−25−54», — говорится в сообщении петербургской полиции, поступившем в ИА REGNUM.

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