Гомель, Белоруссия, 27 октября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, который 27 октября провел встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко, нарушил протокол. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Александр Лукашенко

Встреча глав государств прошла на форуме регионов в Гомеле. Телеканал отмечает, что Порошенко первым выступил на мероприятии. Затем слово было предоставлено белорусскому лидеру, который обратил внимание на «братоубийственную войну на Донбассе».

После этого президент Украины, нарушив протокол, снова взял слово. Так, Порошенко, поблагодарив Минск за поддержку, стал говорить о «российской агрессии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активная антироссийская пропаганда на Украине началась в 2014 г. после госпереворота. Киев обвиняет Москву практически во всех своих неудачах и проблемах.

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