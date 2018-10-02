На Украине хотят судить за «отрицание военной агрессии России»

Киев, , 13:49 — REGNUM Депутат, глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак назвал украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne «рупорами Кремля» и считает, что они якобы работают «на капитуляцию Украины перед Россией». Об этом Бурбак заявил 2 октября, выступая с трибуны Рады.

«Одно из чётких требований общества — закрытие рупоров Кремля в Украине — телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Петиция с таким требованием на сайте Верховной Рады уже набрала необходимые 25 тыс голосов. Теперь украинское общество ожидает и от парламента, и от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, от спецслужб конкретных шагов по реализации этого запроса. Накануне президентских выборов мы должны защитить информационное пространство Украины от Кремля, не дать возможность вражеской пропаганде действовать на нашей земле под прикрытием свободы слова. Парламент должен законодательно отреагировать на это требование, а СБУ и другие органы должны раскрыть источники финансирования этих СМИ, которые, не скрывая, работают на капитуляцию Украины перед Россией», — считает Бурбак.

При этом он предложил ввести уголовную ответственность за отрицание факта «военной агрессии России против Украины».

«Во время этой сессии «Народный фронт» будет ставить на голосование законопроекты относительно запрета российского присутствия в СМИ, прозрачности собственности на медиа, расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Нужно ввести уголовную ответственность за отрицание факта российской агрессии», — добавил Бурбак.

Депутат прогнозирует, что накануне украинских выборов Кремль попытается дестабилизировать внутреннюю обстановку на Украине.

«Чем ближе к выборам, тем жестче Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. «Народный фронт» поддерживает решение МВД об усилении патрулирования Одессы. Мы требуем, чтобы СБУ уничтожило террористическое подполе России, раз и навсегда сняло угрозу антиукраинских беспорядков, вооруженных провокаций и террористических актов», — рассказал Бурбак.

Он также призвал усилить антироссийские санкции за якобы блокаду украинских портов в Азовском море.

«Народный фронт» настаивает на расширении санкций против России за вооруженные провокации и агрессию в Азовском море, за блокирование наших торговых портов. Мы должны противостоять этому и судиться с агрессором по линии морского права. Украина имеет успешный опыт национальных санкций против агрессора, в частности, из-за закрытия правительством Арсения Яценюка транзитного авиасообщения в 2015 году, обанкротились минимум три российские авиакомпании. В этом году с рынка Молдовы ушли две большие российские авиакомпании», — подытожил Бурбак.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Россия не прекращает вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности влияет на политические силы и будет вмешиваться в предстоящие выборы».

«Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия активно будет вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они делают это уже сегодня. Ежедневно», — рассказал Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post.