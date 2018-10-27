Киев, 27 октября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Власти США приветствуют повышение цен на голубое топливо на Украине. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

"Это необходимо было сделать (повышение цен на газ), поскольку этот сектор (на Украине) не столь устойчив, как был когда-то, — сказал Волкер. — Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере».

Напомним, в постановлении кабинета министров Украины говорится, что Киев планирует в три этапа повышение цены на газ для населения Украины. Так, первое повышение ожидается с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2019 г. Второе — с 1 мая по 31 декабря 2019 г. С 1 января 2020 г. стоимость голубого топлива для населения могут уровнять с ценой для промышленности.

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