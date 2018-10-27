На Украине цены на газ планируют повышать в три этапа

Киев, , 16:57 — REGNUM Киев планирует повышение цены на газ для населения Украины в три этапа, следует из постановления кабинета министров.

Так, I повышение ожидается с 1 ноября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. II этап — с 1 мая по 31 декабря 2019 г. F с 1 января 2020 г. стоимость газа для населения могут уровнять с ценой для промышленности.

19 октября кабинет министров Украины принял решение повысить цены на газ с ноября на 23,5%.

Как пояснили в правительстве Украины, повышение стоимости газа обосновано обязательствами перед МВФ.