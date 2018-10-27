Гройсман: те, кто получает субсидии, не заметят повышения цен на газ

Киев, , 00:06 — REGNUM В 2019 году субсидии от государства на Украине будут получать порядка 6,9 млн семей, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 26 октября «Укринформ».

По его словам, государство придумало, как защитить граждан от повышения цен на нефть — выдавать субсидии. Те, кто будет получать субсидии, не заметит повышения цены на газ: граждане будут платить старую цену, а все, что свыше, будет оплачивать государство.

Гройсман отметил, что на субсидии выделено в 2019 году 55 млрд гривен ($1,94 млрд).

Напомним, ранее глава украинского правительства заявил, что по договоренности с МВФ Киев с 1 ноября повысит цены на газ для населения на 23,5%.