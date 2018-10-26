Севастополь, 18 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. В 2015 году ущерб бюджету Севастополя от экономических преступлений в органах власти составил 200 млн рублей. К такому выводу пришла межведомственная комиссия по изучению обращения 22,5 тысячи севастопольцев к президенту России. Таким образом, подтверждены изложенные в нем доводы о незаконном и неэффективном использовании бюджетных средств Севастополя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2015 году произошел значительный рост — в шесть раз — выявленных правонарушений в экономической сфере. Отмечено 40 преступлений, связанных со злоупотреблением в расходовании бюджетных средств и причинением ущерба государству на сумму более 200 млн рублей», — заявил глава межведомственной комиссии, заместитель полпреда президента в КФО Сергей Нештенко.

По его словам, наибольшее количество преступлений выявлено в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства с ущербом 163 млн рублей. Также допускались нарушения в расходовании бюджетных средств в сферах образования, здравоохранения.

«Причинами правонарушений и проявлений коррупции в отдельных органах власти являются неудовлетворительный уровень ведомственного контроля за деятельностью созданных госучреждений и предприятий, отсутствие действенных мер по профилактике коррупции, низкий уровень правового сознания чиновников, кадровые ошибки, нарушения бюджетной дисциплины и другие» — сказал Нештенко.

Межведомственная комиссия была создана по распоряжению полпреда в КФО Олега Белавенцева, и должна была проверить информацию, изложенную в обращении 22,5 тысячи жителей города к президенту России.

17 ноября комиссия огласила свои выводы, где признала обоснованность претензий к власти по ряду вопросов социально-экономической жизни города и вынесла 170 пунктов рекомендаций правительству и заксобранию Севастополя для исправления ситуации.

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Сбор подписей был организован инициативной группой «Служу Севастополю!», которая ранее вошла в конфликт с правительством Севастополя из-за отказа в проведении протестного митинга на площади Нахимова 12 августа.