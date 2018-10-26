Причиной подорожания сахара в РФ назван сговор

Москва, , 11:07 — REGNUM Никаких объективных экономических причин для резкого подорожания сахара в России нет, уверен председатель общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 октября, комментируя новость о серьёзном подорожании сахара на российских рынках.

По мнению Мельниченко, причина роста цен — сговор торговых сетей и сахаропроизводителей.

«У нас же полная монополия: надо заработать — повысили цену, — сказал он. — Всегда за счёт покупателя. Никаких причин для подорожания сахара нет. Мировая цена на том же уровне, что и в прошлом году. Никаких неурожаев. Просто сговорились и подняли цены. Мы же знаем, что никакого развития крестьянства у нас нет. Нет сахарных заводов, где бы владельцами были производители сахарной свеклы, малые хозяйства — заинтересованные в нормальной жизни, в дешёвом и качественном продукте».

Кроме того, Мельниченко отметил, что если сейчас пустить импортный сахар на рынки России, то стоимость этого продукта упадёт до 25 рублей.

В то же время он, согласившись с тезисом о невысоком урожае свеклы, призвал не объяснять этим резкий рост цен на сахар.

«Да, немного мы потеряли урожайности и произведём сахара чуть-чуть меньше, чем в прежний год», — добавил Мельниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ, в Южном федеральном округе (ЮФО) России резко выросли по отношению к 2017 году оптовые цены на сахар. По состоянию на 18 октября оптовая цена на сахар превысила показатель октября 2017 года на 50% и составила 35,97 рубля за килограмм. Кроме того, с начала 2018 года оптовые цены на сахар в ЮФО поднялись почти на 44%.

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