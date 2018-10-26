Москва, 26 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Российские ученые изобрели способ более эффективного превращения грибов в синтетическое топливо. Об этом сообщает пресс-служба Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ).

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Грибы

В высшем учебном заведении отметили, что речь идет о создании катализатора, позволяющего более эффективно превращать грибы в синтетическое топливо.

«Чаще всего необходимо применить два катализатора и провести два процесса для получения конечного продукта, наш же способ — одностадийный, то есть более простой и требующий меньше затрат», — подчеркнул химик из МГУ Альберт Куликов.

Исследователи из МГУ создали катализатор, который позволяет использовать для получения топлива обычные грибы. Российские химики выяснили, как можно превратить жирные кислоты и глицерин, содержащиеся в тканях грибов, в углеводороды, похожие по структуре на компоненты дизельного топлива.

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