Ученые выяснили, как питаться, чтобы сохранить остроту зрения

Сидней, Австралия, , 10:45 — REGNUM Группа австралийских ученых из Уэстмидского института медицинских исследований выяснила, что риск потери остроты зрения может быть снижен за счет регулярного употребления в пищу овощей, богатых диетическими нитратами. Результаты работы ученых опубликованы в MedicalXpress.

На основании исследований остроты зрения порядка 2 тыс. жителей Австралии старше 49 лет выяснилось, что риск снижения остроты зрения ниже у тех людей, которые каждый день употребляли в пищу от 100 до 142 мг нитратов, входящих в состав таких овощей, как свекла, шпинат или зеленый салат. У таких участников эксперимента на 35% реже диагностировали дегенерацию «желтого пятна» сетчатки, ответственного за остроту зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что риск заболеваемости раком может снижать психологическое благополучие, которое выше в больших семьях. Исследование зависимости между размером семьи и риском заболевания провели ученые из Швейцарии и Австралии.

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