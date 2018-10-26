Москва, 26 октября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В случае введения новых санкций со стороны США в отношении России суверенный рейтинг РФ останется на прежнем уровне. Об этом заявила старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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Она отметила, что ужесточение антироссийских ограничительных мер не приведёт к его понижению, однако может повлечь ухудшение прогноза с позитивного до стабильного.

«Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня», — приводит РИА Новости слова эксперта.

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В Moody's отметили устойчивость российских компаний к санкциям

По мнению Линдоу, Россия способна справиться с возможными новыми санкциями со стороны США, что страна и демонстрировала последние четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в своём отчете отметило, что российские компании обладают достаточной устойчивостью, чтобы противостоять новым американским санкциям, введенным 6 апреля. На хорошие возможности противостоять новым санкциям указывала суверенная кредитоспособность России на уровне «Ba1» с позитивным прогнозом.

В октябре Moody`s заявило, что оценка кредитоспособности российского банковского сектора в ближайшие год-полтора изменилась со «стабильной» на «позитивную».