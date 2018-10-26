Южно-Сахалинск, 26 октября, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Сахалинская область намерена сохранить нулевой госдолг в 2019—2021 годах. Об этом было заявлено на расширенном заседании областного правительства, посвященном бюджету на предстоящую трёхлетку. Бюджет Сахалина и Курил остаётся социально направленным и предусматривает увеличение мер социальной поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Доходы единственного островного региона России в период с 2019 по 2021 год должны составить 159,4 млрд, 146 млрд и 134,5 млрд соответственно. При этом, по данным ИА Сахалин. Инфо, 130, 123 и 112 млрд составят собственные доходы бюджета.

Основную массу доходов бюджета Сахалинской области по-прежнему составляют доходы от нефтегазового сектора: в 2019 году, например, на него придётся порядка 70% всех доходов.

Благодаря незапланированному росту стоимости нефти и удалось достигнуть столь впечатляющих доходов — рост собственных доходов за счёт поступлений от нефтегазовой отрасли составил 63%.

Расходы области в период с 2019 по 2021 год составят 171,9 млрд, 152,3 млрд, 140,9 млрд соответственно.

Дефицит бюджета таким образом составит 12,5 млрд в 2019 году, 6,3 в 2020 году и 6,4 млрд рублей в 2021 году. Покрывать его планируется за счёт остатков денежных средств, без наращивания госдолга, который на сегодняшний день является нулевым.

Напомним, Сахалинская область — единственный регион в ДФО, не имеющий госдолга.

«Мы не только не снижаем социальную направленность бюджета, но и увеличиваем финансирование мер социальной поддержки», — подчеркнула министр финансов региона Анна Харченко.

Наибольшие траты в 2019 году на Сахалине запланированы по статье «Национальная экономика» — 36,9 млрд рублей. На образование потратят 27,8 млрд, на ЖКХ — 27,3 млрд. 20 млрд рублей достанется здравоохранению. 6,8 млрд в 2019 году на Сахалине и Курилах потратят на физкультуру и спорт. 26,9 млрд предназначены на различные трансферты, общегосударственные и другие расходы.

Отдельным пунктом в бюджете на 2019 год значится масштабная инвестиционная программа — вложения в капитальную инфраструктуру составят 39 млрд рублей. Самые большие расходы предстоят в дорожно-транспортной сфере — 7,1 млрд рублей. На строительство жилья потратят 6,6 млрд рублей, на развитие ЖКХ и энергетики — 5,6 млрд.

На развитие Курильских островов в бюджете 2019 года заложено 4,4 млрд рублей.

По сравнению с 2018 годом значительно выросли капитальные вложения в объекты культуры и здравоохранения — 1,7 и 2,7 млрд рублей соответственно.

В два раза будет увеличен объём денежных средств, которые поступят из бюджета региона на нужды муниципалитетов. Вдвое вырос объём финансов, которые должны быть направлены на строительство, ремонт и реконструкцию дорожной сети — 16,9 млрд рублей.

За три года на различные меры социальной поддержки будет направлено 15,5 млрд рублей.

Правительство бюджет одобрило. Теперь он будет представлен на рассмотрение в областную думу Сахалина, а затем должен быть одобрен участниками публичных слушаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по увеличению инвестрасходов для Дальнего Востока. Для того чтобы получить федеральные деньги, регионам ДФО необходимо будет подготовить проектную документацию и подтвердить готовность финансировать эксплуатацию создаваемых объектов за свой счёт.

Регионы ДФО получат деньги на оказание поддержки семьям с детьми, в перечне поручений прописано выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня, обеспечение модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, пропускной способности аэропортов ДФО.