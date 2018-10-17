Якутия снова берёт кредиты — Николаев продолжил политику Борисова?

Якутск, , 11:28 — REGNUM ГКУ «Центр закупок Якутии» объявило три закупки по привлечению 1,527 млрд рублей кредитов. Организация просит открыть региону кредитные линии, за предоставление займов из республиканского бюджета готовы заплатить более 194 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Аукционы, цель которых — привлечение кредитных средств, были объявлены 16 октября. Целью получения займов прописано финансирование дефицита бюджета Якутии и/или погашение долговых обязательств региона. Срок кредитования — 1,5 года, желаемые условия — 8,5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, республика итак уже накопила 52 млрд рублей долгов — по данным министерства финансов РФ на 1 сентября 2018 года. Такой уровень закредитованности оставил в наследство возглавившему регион по итогам выборов 9 сентября Айсену Николаеву предыдущий руководитель региона Егор Борисов. За 8 лет руководства республикой Борисовым госдолг Якутии вырос в 3,5 раза.

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